***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu / ortaklar kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda,203432-5 sicil numaralı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirkete müdür seçilmemiz nedeniyle adımıza hareket edecek gerçek kişi T.C. uyruklu ...... T.C kimlik nolu , ..... adresinde mukim İZZETTİN KAPLAN ‘ın belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950825BIST