***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 17:20
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
1. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek'e vekalet verilmesine,
2. Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının firmamız adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına,
3. Aynı adreste firmamızın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına,
4. Yine aynı adreste firmamızın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956105
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0510,1258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05477,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,43
|Açılış
|: 477,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6052
|8,6084
|% -0,35
|
|Euro
|10,0752
|10,1258
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8666
|11,9262
|% -0,44
|
|Frank
|9,2842
|9,3401
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2854
|2,2968
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-2,98
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında