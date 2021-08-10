***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde 1. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek'e vekalet verilmesine, 2. Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firmamız adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, 3. Aynı adreste firmamızın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, 4. Yine aynı adreste firmamızın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956959BIST