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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2021 17:06



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde 1. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek'e vekalet verilmesine, 2. Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firmamız adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, 3. Aynı adreste firmamızın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, 4. Yine aynı adreste firmamızın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956959


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.131.088 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.371.348 % 9,99  
DERIM 10,58 20.051.538 % 9,98  
VKING 6,29 13.163.542 % 9,97  
KLKIM 14,06 253.577.864 % 9,93  
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Dolar 8,6418 8,6443 % 0,53  
Euro 10,1627 10,1696 % 0,75  
Sterlin 11,9712 12,0312 % 1,02  
Frank 9,3605 9,4169 % 0,98  
Riyal 2,3030 2,3146 % 0,85  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 14,68  
Altın Gr. 485 485 7,62  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,12  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 70,04 70,04 -0,59  
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