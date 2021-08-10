***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 17:06
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde 1. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firmamız adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek'e vekalet verilmesine, 2. Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firmamız adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, 3. Aynı adreste firmamızın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, 4. Yine aynı adreste firmamızın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956959
BIST
17:451.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -26,11
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.411
17:458,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4510,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:45485,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,11
|Açılış
|: 485,38
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.348
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.577.864
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|28.104.862
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|101.781.641
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|374.790
|% -9,93
|
|KRDMD
|8,02
|1.925.233.236
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|1.468.546.307
|% -1,10
|
|EREGL
|19,27
|1.128.518.243
|% -2,23
|
|SISE
|8,34
|1.088.391.549
|% -0,60
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,02
|1.925.233.236
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,43
|435.199.168
|% -2,41
|
|GARAN
|9,01
|1.468.546.307
|% -1,10
|
|SISE
|8,34
|1.088.391.549
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,83
|233.436.987
|% -1,08
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6443
|% 0,53
|
|Euro
|10,1627
|10,1696
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,9712
|12,0312
|% 1,02
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% 0,85
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,04
|70,04
|-0,59
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem