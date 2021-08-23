***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesindeŞirketimizin şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretilerek satılması için Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 01.09.2021 tarihinden itibaren imalathane kurulması için gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960038BIST