***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 16:57
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
Şirketimizin şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretilerek satılması için Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 01.09.2021 tarihinden itibaren imalathane kurulması için gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960038
BIST
16:571.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
16:578,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:579,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:57490,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,94
|Açılış
|: 490,95
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BRYAT
|436,70
|207.960.601
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.074.866
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.359.023
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.183.957
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.706.673
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|13.159.658
|% -5,87
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,52
|1.203.650.306
|% 1,60
|
|SISE
|8,93
|710.434.485
|% 2,64
|
|THYAO
|12,48
|692.172.106
|% 1,79
|
|SASA
|28,06
|613.314.687
|% 0,57
|
|BRLSM
|11,01
|576.074.866
|% 9,99
|
|GARAN
|9,52
|1.203.650.306
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,57
|226.506.593
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,88
|151.888.955
|% 1,62
|
|SISE
|8,93
|710.434.485
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,70
|429.281.858
|% 1,97
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4604
|8,4645
|% -0,24
|
|Euro
|9,9284
|9,9345
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5549
|11,6129
|% 0,28
|
|Frank
|9,2120
|9,2675
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2502
|2,2614
|% -0,24
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,21
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|2,91
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 98 artarak (% 1.09 ) 1, 291
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, MTRKS, AGYO, ATATP, DARDL, VESBE, GESAN, AYCES, MAALT, BRLSM
-
17:08
GSDDE, RHEAG, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
ISKUR, MMCAS, EDATA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 141 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 65 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem