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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2021 16:57



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
Şirketimizin şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretilerek satılması için Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 01.09.2021 tarihinden itibaren imalathane kurulması için gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960038


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