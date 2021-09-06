***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 16:24
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Arnavutköy şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961993
BIST
13:221.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:228,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
13:229,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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10,0416
En Düşük
9,8734
13:22488,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,75
|Açılış
|: 488,40
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DESA
|9,91
|8.475.564
|% 9,99
|
|YEOTK
|29,28
|9.735.746
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.359.330
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,12
|5.775.278
|% 7,94
|
|AKYHO
|2,25
|11.357.178
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|GARAN
|9,60
|899.128.739
|% -1,34
|
|THYAO
|12,61
|389.610.915
|% -0,32
|
|ORCAY
|13,91
|334.535.839
|% -3,87
|
|KRDMD
|7,35
|258.973.287
|% -1,34
|
|AKBNK
|5,73
|244.050.171
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,55
|238.509.864
|% -1,54
|
|GARAN
|9,60
|899.128.739
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,62
|43.587.377
|% 5,08
|
|ODAS
|1,47
|95.572.910
|% -2,65
|
|AKBNK
|5,73
|244.050.171
|% -1,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4439
|% 1,14
|
|Euro
|9,9811
|9,9873
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,5976
|11,6558
|% 1,08
|
|Frank
|9,1433
|9,1984
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% 1,28
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|33,09
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|16,00
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|0,77
|