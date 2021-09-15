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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2021 15:54



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.03.2021 tarihinde franchise sözleşme hakları dondurularak kapanışı yapılmış olan  Gaziantep – Şahinbey Şubemiz 01.10.2021  tarihinden itibaren  tekrar faaliyete geçecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963924


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YEOTK 47,12 484.498.465 % 9,99  
YUNSA 13,23 23.133.374 % 9,98  
DESPC 12,46 55.036.766 % 9,97  
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Altın Ons 1.797 1.797 -7,67  
Altın Gr. 488 488 -0,97  
Cumhuriyet 3.234 3.283 7,00  
Tam 3.219 3.301 6,89  
Yarım 1.556 1.597 3,33  
Çeyrek 780 798 1,67  
Gümüş.Ons 23,88 23,90 0,04  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,00  
B. Petrol 75,56 75,56 1,96  
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