***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. zorunlu pay alım teklif sürecine ilişkin değerleme raporunun özet kısmı ekte yer almaktadır.İlgili Tebliğ uyarınca Kurul'un onayını müteakip zorunlu pay alım teklifi işleminin başlamasından önce pay alım teklifi bilgi formu KAP'ta ayrıca kamuya duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964404BIST