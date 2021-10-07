***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 19:08
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin yönetim kontrolüne sahip paylarının devri nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, SPK'ya başvurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bununla birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre dört kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2'sinin A grubu 2'sinin B grubu pay sahipleri tarafından seçileceğinin öngörülmüş olması ve A grubu pay devri nedeniyle herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır Bu bağlamda, sehven yapılan zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklamamız nedeniyle, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımızın haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla SPK'ya sehven yapmış olduğumuz zorunlu pay alım teklifi başvurumuz gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilecek ve zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımıza yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968187
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,8750
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|Önceki Kapanış
|: 8,8850
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8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2922
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3060
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18:05501,80
En Yüksek
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|Açılış
|: 501,80
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|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8723
|8,8740
|% 0,04
|
|Euro
|10,2783
|10,2922
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0576
|12,1181
|% 0,35
|
|Frank
|9,5296
|9,5870
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3599
|2,3717
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-4,84
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,81
|
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