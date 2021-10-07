***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin yönetim kontrolüne sahip paylarının devri nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, SPK'ya başvurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bununla birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre dört kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2'sinin A grubu 2'sinin B grubu pay sahipleri tarafından seçileceğinin öngörülmüş olması ve A grubu pay devri nedeniyle herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır Bu bağlamda, sehven yapılan zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklamamız nedeniyle, zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımızın haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla SPK'ya sehven yapmış olduğumuz zorunlu pay alım teklifi başvurumuz gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilecek ve zorunlu çağrıdan yararlanacak ortaklarımıza yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü çağrı gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968187BIST