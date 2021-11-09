***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 15:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021 / 07.10.2021 / 08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Kurul Karar Organının 4.11.2021 tarih ve 56/1631 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. www.etilermarmaris.com.tr ve gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. www.piramitmenkul.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir.
Pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifine konu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak kesinleşmiştir.
Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 11/11/2021 - 24/11/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976270
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1.628
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|27.102.674
|% 9,96
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|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,48
|125.018.215
|% 9,17
|
|GSDDE
|4,29
|31.207.627
|% 8,33
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|173.022.053
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.631.309
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.130.744
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|14.490.956
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,43
|34.833.478
|% -8,28
|
|PETKM
|7,03
|2.635.887.012
|% 3,08
|
|GARAN
|10,85
|2.177.741.355
|% 0,65
|
|THYAO
|18,13
|2.111.326.331
|% 0,44
|
|SISE
|9,39
|1.755.674.211
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,14
|1.093.300.457
|% 3,29
|
|PETKM
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|% 3,08
|
|YKBNK
|3,14
|1.093.300.457
|% 3,29
|
|ODAS
|1,55
|442.932.438
|% 4,73
|
|GARAN
|10,85
|2.177.741.355
|% 0,65
|
|SISE
|9,39
|1.755.674.211
|% 4,68
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7247
|9,7280
|% 0,52
|
|Euro
|11,2646
|11,2731
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1544
|13,2204
|% 0,48
|
|Frank
|10,5910
|10,6548
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5863
|2,5993
|% 0,52
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,34
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|Altın Gr.
|570
|570
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
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|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,22
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