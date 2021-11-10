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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 11:28
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU
İşbu rapor II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca şirketimiz, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 24.042.738,64 adet ve 24.042.738,64 TL nominal değerli payına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %3.52'sine, B grubu payların %22,80'ine sahip Mehmet Hilmi Soylu ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %1,8159'una, B grubu payların %11,74'üne sahip İzettin Kaplan'ın gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Pay Alım Teklifi") ile ilgili görüşlerimizi sunmak için hazırlanmıştır.
Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan'ın şirketimize yönelik stratejik planları 8.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur.
Şirketin ürün ve hizmet kalitesini artırarak satışların artırılması "Paket Servis" satışlarına ağırlık verilmesi ürün tedarik süreçlerinde tüm ürünlerin ana merkez üzerinden tedariğinin sağlanarak Şirket karlılığının artırılması ve kalite standardının yükseltilmesi Şirket marka değerinin yurt içinde ve yurt dışında artırılması beklenmektedir. Ve aynı zamanda istihdam seviyesinde azaltma düşünülmeyip % 10 oranında artırma planlanmaktadır. Yapılacak gönüllü pay alım teklifi neticesinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin borsa kotundan çıkarma amacı bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976778


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.954.595 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
ATATP 53,00 87.985.906 % 9,96  
DOAS 41,52 117.533.019 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.966.167 % 9,94  
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Frank 10,7102 10,7747 % 0,35  
Riyal 2,6363 2,6495 % 0,76  
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Altın Ons 1.864 1.864 11,03  
Altın Gr. 593 593 6,91  
Cumhuriyet 3.920 3.980 49,00  
Tam 3.907 4.005 52,35  
Yarım 1.888 1.937 25,33  
Çeyrek 947 969 12,66  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,42  
Gümüş Gr. 7,98 7,99 0,17  
B. Petrol 82,09 82,09 -0,55  
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