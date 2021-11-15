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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 09:50
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ABD ye ihracat yapabilmek adına FDA yaptığımız ihracat izni başvurumuz  onaylanarak  ekteki izin belgesini almış bulunmaktayız. Federal Gıda İlaç ve Kozmetik Yasası uyarınca ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır. Bu sertifika, belirtilen tesisin ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlı olduğunu onaylar. 2002 tarihli Biyoterörizm Yasası ve FDA Gıda Güvenliği ile değiştirilen Federal Gıda İlaç ve Kozmetik Yasası'na Kayıt Kuruluşu tarafından bu tarihten itibaren geçerli olduğu doğrulanmış olan Modernizasyon Yasası ve Registrar Corp, bu sertifikanın talep edilmesi ve sunulması üzerine söz konusu kaydın geçerliliğini koruduğunu onaylayacaktır 31 Aralık 2022'ye kadar, bu sertifikanın verilmesinden sonra böyle bir kayıt sonlandırılmadığı sürece. Kayıt Şirketi başka hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu sertifika herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez adı geçen sertifika sahibi dışındaki kişi veya kuruluş, yararı için verilir. 
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977646


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