***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan görüşmeler neticesinde 1- Sözlü olarak aday olduklarını belirten Mehmet Hilmi Soylu, İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek ve İlhan Küçük yönetim kurulu üyesi sıfatı ile görev yapmalarına,2- Şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. İşleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sıfatıyla Mehmet Hilmi Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıfatıyla İzzettin Kaplan ile birlikte müştereken imzaları ile şirketin temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, 3- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978573BIST