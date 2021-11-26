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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 16:47
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2021 / 26.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer paylarının sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından yapılmış olan gönüllü pay alım teklifi 24/11/2021 tarihinde sona ermiştir. Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirilmiş olan gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.114 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonucunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır, ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla bildiririz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979844


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Gümüş Gr. 9,28 9,29 0,18  
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