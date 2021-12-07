***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, 07.12.2021 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olan Ayşe Ata'nın atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak Neslihan Özdemir'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981516BIST