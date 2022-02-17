***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 17:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Adıyaman Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002446
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -31,44
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.041
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2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0124
|Açılış
|: 13,6150
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|Önceki Kapanış
|: 13,6170
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13,5942
En Düşük
13,5677
18:0515,4429
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 818,49
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830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5715
|13,5942
|% 0,09
|
|Euro
|15,4237
|15,4429
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.899
|-0,52
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-0,11
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