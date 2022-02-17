***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Adıyaman Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002446BIST