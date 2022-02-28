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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 15:00
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022-17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.01.2022 ve 17.02.2022 tarihli Kap açıklamalarında belirtildiği üzere   Adıyaman Besni ilçesinde yapılması planlanan kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanmış olan 27 milyon TL lik Yatırım Teşviki kapsamında (faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği) Şirketimiz ile Akbank T.A.Ş. arasında 20 milyon TL' lık 6 ay ödemesiz 3 ayda bir faiz ödemeli, 30 ay vade ile kredi anlaşması imzalanmıştır.    Kamuya saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005080


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SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
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Riyal 3,6675 3,6859 % 0,02  
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Altın Ons 1.906 1.906 15,34  
Altın Gr. 844 844 5,33  
Cumhuriyet 5.631 5.716 14,00  
Tam 5.604 5.746 13,87  
Yarım 2.709 2.779 6,71  
Çeyrek 1.359 1.390 3,35  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 0,10  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,04  
B. Petrol 98,75 98,75 4,63  
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