***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022-17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.01.2022 ve 17.02.2022 tarihli Kap açıklamalarında belirtildiği üzere Adıyaman Besni ilçesinde yapılması planlanan kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanmış olan 27 milyon TL lik Yatırım Teşviki kapsamında (faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği) Şirketimiz ile Akbank T.A.Ş. arasında 20 milyon TL' lık 6 ay ödemesiz 3 ayda bir faiz ödemeli, 30 ay vade ile kredi anlaşması imzalanmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005080BIST