***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 14:43
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Elazığ Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033543
BIST
15:062.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,49
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
15:0616,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0327
|Açılış
|: 16,4150
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4373
En Düşük
16,3367
15:0617,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0685
|Açılış
|: 17,5600
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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En Düşük
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15:06975,63
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|: -0,19%
|| -1,81
|Açılış
|: 975,63
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MRGYO
|1,54
|22.341.207
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|18.798.271
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|43.733.998
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.810.205
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.587.145
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|28.657.819
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|264.213.322
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,14
|23.663.607
|% -6,27
|
|THYAO
|49,06
|5.139.567.263
|% -0,93
|
|TUPRS
|276,20
|2.074.816.846
|% 6,64
|
|SASA
|35,30
|1.477.976.058
|% 3,28
|
|GARAN
|14,55
|1.435.427.865
|% 1,25
|
|ASELS
|24,28
|1.187.819.437
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,72
|637.906.547
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,00
|923.323.040
|% 1,27
|
|TSKB
|2,26
|447.621.033
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,60
|899.066.456
|% 1,10
|
|KARSN
|7,09
|1.099.589.965
|% -2,48
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4042
|16,4159
|% 0,22
|
|Euro
|17,5821
|17,6028
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5816
|20,6848
|% -0,40
|
|Frank
|17,0291
|17,1316
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% 0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,24
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|-6,00
|
|Tam
|6.452
|6.615
|-12,89
|
|Yarım
|3.118
|3.200
|-6,23
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|