***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 14:37
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gebze Franchise Şube' sinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube İşletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051010
BIST
15:212.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,14
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2117,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:2118,3430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0257
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:211.028,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.028,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.028,57
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.612.630
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.532.475
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.699.709
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|82.006.951
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.166.452
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.570.359
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,60
|3.611.866.969
|% 2,14
|
|SASA
|48,98
|2.214.411.146
|% 5,33
|
|SISE
|22,82
|1.685.989.886
|% -1,21
|
|EREGL
|27,98
|997.995.966
|% -0,21
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|TSKB
|2,66
|674.937.454
|% 1,14
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,13
|614.989.959
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|699.095.039
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,71
|230.300.047
|% 1,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9449
|17,9533
|% 0,38
|
|Euro
|18,3238
|18,3430
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,8675
|21,9771
|% 0,01
|
|Frank
|18,7637
|18,8767
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,33
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.825
|6.929
|52,00
|
|Tam
|6.862
|6.911
|28,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
15:21
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15:36ASUZU
Yüzde 7.86 oranında artışla 314.40 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 513 adet işlem
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 46 artarak (% 0.58 ) 2, 851
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15:35XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 071.00 milyon TL de
-
15:35KLRHO
Yüzde 8.08 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 288 adet işlem
-
15:34TGSAS
Yüzde 9.82 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 556 adet işlem