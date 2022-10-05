***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyon Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 1.200.000 TL + KDV tutar ile (emtia ve şerefiye) devir edilmesi konusunda, bugün (05.10.2022) sözleşme imzalamıştır. İlgili şube Şirketimizin ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067409BIST