***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Kap Özel Durum açıklamamıza yönelik yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden, aşağıda yer alan, ek açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.Şirketimiz Bağlı Ortaklığı DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyon Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 1.200.000 TL + KDV tutar ile (emtia ve şerefiye) şirketimizle ilişkili taraf olmayan HAKVAR İTH. İHR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketine devir edilmesi konusunda, 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. İlgili şube, 10 yıl süreyle, Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068183BIST