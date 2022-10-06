***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 15:39
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Kap Özel Durum açıklamamıza yönelik yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden, aşağıda yer alan, ek açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı DUDU BÜFE İŞLETME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ZORLU AVM' de Şirketimiz Operasyon Şubesi olarak faaliyet gösteren birimini, 1.200.000 TL + KDV tutar ile (emtia ve şerefiye) şirketimizle ilişkili taraf olmayan HAKVAR İTH. İHR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketine devir edilmesi konusunda, 05.10.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. İlgili şube, 10 yıl süreyle, Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ZORLU AVM FRANCHİSE Şubesi olarak işletilmeye devam edecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068183
BIST
14:043.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 10,47
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:0418,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:0418,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:041.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BAGFS
|31,90
|229.932.850
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|58.742.625
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.873.386
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.202.909
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.605.384
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.322.141
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,15
|2.914.631.951
|% -0,65
|
|SASA
|88,10
|2.780.624.055
|% 3,40
|
|ASELS
|31,90
|1.818.847.539
|% 1,46
|
|SISE
|29,38
|1.604.872.380
|% -0,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.605.384
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|880.413.716
|% 0,00
|
|ODAS
|7,57
|740.574.974
|% 4,13
|
|YKBNK
|8,08
|731.665.621
|% -0,74
|
|AKBNK
|12,77
|900.654.795
|% -1,01
|
|PETKM
|14,46
|994.530.957
|% 1,05
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5797
|18,5930
|% 0,05
|
|Euro
|18,2159
|18,2217
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7457
|20,8498
|% 0,39
|
|Frank
|18,6823
|18,7948
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,02
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|0,93
|
Seans Raporu
14:04
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14:20CEMTS
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Endeks 3, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 33, 477.00 milyon TL de
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Yüzde 4.52 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 450, 415 adet işlem
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14:17DGNMO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 650, 235 adet işlem