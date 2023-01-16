***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 17:02
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bodrum Yalıkavak Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102627
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.157,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.157,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.755.423
|% 10,00
|
|SMRTG
|82,60
|155.519.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|19,04
|11.466.811
|% 9,99
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|TERA
|22,50
|22.071.056
|% -3,18
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|PGSUS
|492,10
|1.551.645.015
|% 5,33
|
|ENJSA
|32,80
|818.545.768
|% 7,54
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 2,80
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|HLGYO
|5,17
|559.664.394
|% 9,77
|
|AKFGY
|4,63
|300.922.369
|% 2,66
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,93
|147.668.851
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7884
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3378
|20,3436
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8366
|22,9511
|% -0,32
|
|Frank
|20,1858
|20,3074
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.836
|7.902
|92,00
|
|Yarım
|3.818
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında