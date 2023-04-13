***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 13.04.2023 tarihinde yaptığı toplantıda -Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesine uygun olarak, 4 kişi olan yönetim kurulu üye sayımızın, görevine 6 kişi olarak devam etmesine, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan .... TC kimlik numaralı Halil Reçber ve …. TC kimlik numaralı Sera Sayar Yakimoviç' in diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görev süreleriyle eşgüdümlü olarak, 1'er yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine, atamalarının yapılacak ilk Olağan Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137606BIST