***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 15:25
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022-17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.01.2022 ve 17.02.2022 tarihlerinde KAP açıklamalarında duyurulduğu üzere Adıyaman Besni ilçesindeki Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisimiz kurulum süreci tamamlanmış olup, 26.04.2023 (bugün) tarihinde açılarak üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Tesisimizin resmi kapasite raporları süreç içerisinde tamamlanacak olup, ilk etapta aylık 300 ton (ürün tedarik durumuna göre değişebilmekle birlikte) ürün işlenmesi planlanmaktadır. İşlenen ürünlerin %70' inin ihraç edilmesi planlanmakta olup, şirketimiz aylık cirosuna yaklaşık 75 milyon TL civarında ( ürün fiyatlarına ve ekonomik koşullara bağlı değişkenlik gösterebilmekle birlikte) olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir. Tesisimizin faaliyete başlaması ile ihracatını yapmakta olduğumuz kuruyemiş ürünlerinin, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda payını ve rekabet gücünü artırarak, kuruyemiş sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından olma hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Firmamız, ihraç ettiği ürünlerin dünyada tanıtımını yaparak, ülkemiz dış ticaret hacminin pozitif yönde büyümesine ve ülkemize döviz girişi sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141168
BIST
15:394.791
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -100,44
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.782
15:3919,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:3921,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1810
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:391.247,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.247,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.752.258
|% 9,89
|
|BURCE
|78,05
|107.268.751
|% 9,16
|
|BURVA
|37,86
|59.286.602
|% 8,36
|
|ULAS
|12,14
|5.430.877
|% 8,20
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|IMASM
|33,80
|177.802.298
|% -9,96
|
|THYAO
|130,30
|2.473.815.153
|% -2,54
|
|KOPOL
|43,48
|2.011.530.144
|% -1,94
|
|EREGL
|33,30
|1.767.913.931
|% -2,52
|
|KOZAL
|20,30
|1.353.615.571
|% -3,52
|
|ASTOR
|49,26
|1.338.466.054
|% 0,70
|
|EKGYO
|6,30
|488.123.954
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,30
|819.018.089
|% -1,14
|
|YKBNK
|9,80
|655.299.827
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,30
|1.353.615.571
|% -3,52
|
|KRDMD
|16,15
|1.045.624.763
|% -4,78
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4219
|19,4269
|% 0,01
|
|Euro
|21,4730
|21,4935
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,1479
|24,2690
|% 0,47
|
|Frank
|21,7540
|21,8851
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1629
|5,1888
|% -0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.108
|9.279
|-10,00
|
|Yarım
|4.445
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,68
|
Seans Raporu
15:37
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-
15:52TAVHL
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 74.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 389, 121 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 4, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 21 altında . İşlem hacmi 30, 655.00 milyon TL de
-
15:50AYEN
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 334 adet işlem
-
15:49IPEKE
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 679, 711 adet işlem
-
15:46POLTK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2, 193.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 308 adet işlem