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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2023 15:25
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2022-17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.01.2022 ve 17.02.2022 tarihlerinde KAP açıklamalarında duyurulduğu üzere Adıyaman Besni ilçesindeki Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisimiz kurulum süreci tamamlanmış olup, 26.04.2023 (bugün) tarihinde açılarak üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Tesisimizin resmi kapasite raporları süreç içerisinde tamamlanacak olup, ilk etapta aylık 300 ton (ürün tedarik durumuna göre değişebilmekle birlikte) ürün işlenmesi planlanmaktadır. İşlenen ürünlerin %70' inin ihraç edilmesi planlanmakta olup, şirketimiz aylık cirosuna yaklaşık 75 milyon TL civarında ( ürün fiyatlarına ve ekonomik koşullara bağlı değişkenlik gösterebilmekle birlikte) olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.  Tesisimizin faaliyete başlaması ile ihracatını yapmakta olduğumuz kuruyemiş ürünlerinin, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda payını ve rekabet gücünü artırarak, kuruyemiş sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından olma hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Firmamız, ihraç ettiği ürünlerin dünyada tanıtımını yaparak, ülkemiz dış ticaret hacminin pozitif yönde büyümesine ve ülkemize döviz girişi sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141168


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Tam 9.108 9.279 -10,00  
Yarım 4.445 4.530 -5,00  
Çeyrek 2.229 2.282 1,00  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 0,04  
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B. Petrol 79,91 79,91 -0,68  
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