***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 22:15
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Pay geri alım programı dahilinde alınan 300.000 TL nominal değerdeki Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da satışı gerçekleştirilmiştir.
Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 212.769 TL olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,531'dir.
Yarın detaylı olarak Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması şablonu ile bildirim paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160177
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0306
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0607
|Açılış
|: 25,4500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.480,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.478,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5887
|23,6309
|% 0,07
|
|Euro
|25,7556
|25,7793
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,0668
|30,2176
|% -0,38
|
|Frank
|26,2313
|26,3893
|% -0,33
|
|Riyal
|6,2716
|6,3031
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.844
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.422
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,22
|-0,16
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
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Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem