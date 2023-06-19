***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir.Pay geri alım programı dahilinde alınan 300.000 TL nominal değerdeki Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da satışı gerçekleştirilmiştir.Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 212.769 TL olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,531'dir.Yarın detaylı olarak Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması şablonu ile bildirim paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160177BIST