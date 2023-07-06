***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 13:57
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu (Satıcı) sahip olduğu A grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli paylarının tamamı, B grubu 8.875.430,2 TL nominal değerli paylarından 8.075.430,2 TL nominal değerli paylarını ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a ( Alıcı) devretmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan arasında hisse devri konusunda görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça gerekli açıklama kamuya duyurulacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166225
BIST
'
14:126.185
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 77,85
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1226,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,8932
14:1228,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1831
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:121.614,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TETMT
|267,40
|18.925.541
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,80
|32.804.712
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.926.636
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,78
|68.994.033
|% -5,02
|
|ATLAS
|4,03
|18.960.349
|% -3,12
|
|ESCAR
|95,15
|63.273.738
|% -2,66
|
|BRMEN
|2,23
|423.912
|% -2,62
|
|THYAO
|217,70
|5.704.645.221
|% 0,55
|
|TUPRS
|87,95
|3.049.267.434
|% 3,90
|
|SISE
|47,06
|2.723.258.229
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,10
|2.491.233.947
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,31
|2.427.242.785
|% 0,38
|
|EKGYO
|8,10
|2.491.233.947
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,31
|2.427.242.785
|% 0,38
|
|ZOREN
|3,57
|585.384.185
|% 1,42
|
|ODAS
|8,39
|1.031.098.412
|% 6,61
|
|ISCTR
|14,27
|1.624.899.480
|% 0,14
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0606
|26,0861
|% 0,07
|
|Euro
|28,4296
|28,4663
|% 0,67
|
|Sterlin
|33,2127
|33,3792
|% 0,56
|
|Frank
|28,9960
|29,1707
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9334
|6,9682
|% 0,04
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,71
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|9,06
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.224
|5.346
|25,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,07
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,04
|