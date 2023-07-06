***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu (Satıcı) sahip olduğu A grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli paylarının tamamı, B grubu 8.875.430,2 TL nominal değerli paylarından 8.075.430,2 TL nominal değerli paylarını ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a ( Alıcı) devretmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan arasında hisse devri konusunda görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça gerekli açıklama kamuya duyurulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166225BIST