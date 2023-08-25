***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.05.2023 tarihinde yayınlanan 31.03.2023 tarihli finansal raporlarımız ve 18.08.2023 tarihinde yayınlanan 30.06.2023 tarihli finansal raporlarımıza ilişkin, şirketimizin bilgi sistemi alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla, muhasebe programında revizyona gidilmiş ve tam senkronizasyon sağlanamaması sebebiyle, 31.03.2023 ve 30.06.2023 tarihli finansal raporlarımızda düzeltme yapılması hasıl olmuştur. 30.06.2023 tarihli bilançomuzda toplam net dönem karına etkisi bulunmamaktadır. Çalışmalarımız devam etmekte olup, ilgili dönemlere ait Finansal Tablolarımız yeniden yayınlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189765BIST