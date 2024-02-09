***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 05.06.2023 tarihinde Kap özel durum açıklaması ile ihracat sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Ülkemizde yaşanmış olan deprem sonrası gerek sözleşme içeriğindeki kalitede mal temini zorluğu, gerekse lojistik sıkıntılar gibi mücbir sebepler nedeniyle sekiz aylık sözleşme süresinde, sözleşme büyüklüğünün yaklaşık %30'u oranında teslimat gerçekleşmiştir. Sözleşmenin ''mücbir sebepler varlığı halinde sözleşme süresi 6 ay uzatılacaktır'' maddesi kapsamında sözleşme tarafları arasında mutabakata varılarak sözleşme süresi 6 ay uzatılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248608BIST