***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ankara, Konya ve Trakya için imzalanmış yurt içi master franchise sözleşmeleri ile Almanya (Dusseldorf – Köln -Frankfurt) , Dubai ve ABD için imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili firmaların faaliyetsizliklerinden ötürü master franchise sözleşmelerinin yürürlükte olmadığı sözleşmelerin taraflarına bildirilmiştir. Söz konusu master franchise sözleşmelerinin feshedilmesinin Şirketimiz cirosuna ve kârlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258838BIST