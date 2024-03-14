***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 17:33
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ankara, Konya ve Trakya için imzalanmış yurt içi master franchise sözleşmeleri ile Almanya (Dusseldorf – Köln -Frankfurt) , Dubai ve ABD için imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili firmaların faaliyetsizliklerinden ötürü master franchise sözleşmelerinin yürürlükte olmadığı sözleşmelerin taraflarına bildirilmiştir. Söz konusu master franchise sözleşmelerinin feshedilmesinin Şirketimiz cirosuna ve kârlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258838
BIST
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18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 8.941
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|Önceki Kapanış
|: 8.910
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8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 32,4900
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|Önceki Kapanış
|: 32,6300
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32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1152
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|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 35,4000
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|Önceki Kapanış
|: 35,5500
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|Açılış
|: 2.228,64
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|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
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2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1168
|32,1219
|% 0,25
|
|Euro
|35,1018
|35,1152
|% -0,14
|
|Sterlin
|41,3069
|41,5139
|% -0,80
|
|Frank
|36,6813
|36,8652
|% -0,92
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|931,33
|933,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,78
|1.069,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,15
|85,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,79
|2.159,14
|% 0,66
|