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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.02.2023 18:29
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 23.02.2023 50.000 0,125 13,02 -
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 23.02.2023 25.000 0,062 13,01 -
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 24.02.2023 100.000 0,25 12,98 -

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 24.02.2023 tarihli yapılan işlemler detaylı tabloda yer almaktadır.
24.02.2023 tarihinde 100.000 adet 12,98 fiyattan pay geri alınmıştır.
Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 175.000 TL olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,437 ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116807


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