***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ETILR, TREEIBG00017 23.02.2023 50.000 0,125 13,02 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 23.02.2023 25.000 0,062 13,01 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 24.02.2023 100.000 0,25 12,98 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,17 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,18 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,19 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,2 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,21 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 27.02.2023 10.000 0,025 13,22 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.02.2023 1.769 0,004 13,78 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 28.02.2023 10.000 0,025 13,79 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.03.2023 10.000 0,025 14,01 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.03.2023 10.000 0,025 14,02 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.03.2023 10.000 0,025 14,03 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.03.2023 10.000 0,025 14,04 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 01.03.2023 10.000 0,025 14,05 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 06.03.2023 20.000 0,05 13,85 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 06.03.2023 10.000 0,025 13,86 -B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 06.03.2023 10.000 0,025 13,9 -Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde, 6.03.2023 tarihli yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.6.03.2023 tarihinde 40.000 adet 13,85-13,90 fiyat aralığından pay geri alınmıştır.Şirketimiz geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 336.769 TL olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,841 ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120571BIST