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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

17.02.2022 16:00
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
17/02/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

       Şirketimizin 17.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
ETILR koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar' a geçişi için 17.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)' ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmıştır.
Pazar değişikliği başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olup, gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)' da bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002376


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Altın Gr. 826 826 7,94  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.459 5.595 71,85  
Yarım 2.638 2.706 34,75  
Çeyrek 1.323 1.353 17,38  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,01  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,01  
B. Petrol 93,00 93,00 -1,81  
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