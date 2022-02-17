***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
17.02.2022 16:00
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
17/02/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
ETILR koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı' nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar' a geçişi için 17.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)' ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmıştır.
Pazar değişikliği başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olup, gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)' da bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002376
BIST
15:462.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,42
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:4613,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0280
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:4615,5272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0461
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:46826,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,14
|Açılış
|: 826,79
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.720.087
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.497.164
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.891.289
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.455.257
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.356.559
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,76
|4.990.986.446
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,92
|1.536.667.281
|% 0,42
|
|EREGL
|28,76
|1.241.253.305
|% 2,06
|
|TUPRS
|197,00
|1.134.114.530
|% 0,72
|
|GARAN
|11,94
|746.709.654
|% 0,84
|
|YKBNK
|4,07
|681.391.375
|% 1,50
|
|THYAO
|29,76
|4.990.986.446
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,92
|1.536.667.281
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,35
|281.360.931
|% -0,42
|
|BUCIM
|1,86
|132.674.243
|% 8,77
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6206
|13,6261
|% 0,21
|
|Euro
|15,5201
|15,5294
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,5116
|18,6045
|% 0,46
|
|Frank
|14,7443
|14,8332
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% 0,25
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,66
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,94
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.459
|5.595
|71,85
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,75
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,38
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-1,81
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59LUKSK
Yüzde 5.87 oranında artışla 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 469 adet işlem
-
15:58BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 181, 587 adet işlem
-
15:57KARYE
Yüzde 6.97 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 272, 263 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 0.98 ) 2, 291
-
15:56XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 22, 136.00 milyon TL de