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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2020 14:54
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 775.000 1.734.639,850 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.577.370 25.912.990,150 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.352.370 27.647.630,000 223,82449

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BorsaİstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 27.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin bilanço yapısının güçlendirilmesi ve yeni şube açılışları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacı yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:
1. Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
3. İş bu sermaye artırımında tüm pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6. İşbu kararımız kapsamında T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840322


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LKMNH 7,04 26.723.684 % 10,00  
RTALB 16,83 8.349.397 % 10,00  
BANVT 24,20 20.044.363 % 10,00  
TKNSA 7,15 155.627.469 % 10,00  
MMCAS 0,99 107.668 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6565 8,6999 % 0,97  
Frank 7,1489 7,1920 % 0,42  
Riyal 1,8537 1,8630 % 0,52  
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Altın Gr. 387 387 0,02  
Cumhuriyet 2.476 2.534 -3,10  
Tam 2.542 2.596 -7,10  
Yarım 1.238 1.269 -1,60  
Çeyrek 621 635 -0,80  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 23,31 23,31 -1,50  
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