***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz esas sözleşme tadilinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 775.000 1.734.639,850 223,82449 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 Nâma A Grubu, ETIL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREIBG00035 0 0B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.577.370 25.912.990,150 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline B Grubu, ETILR(RÜÇHAN), TRREIBG00043 102.260,95 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.352.370 27.647.630,000 223,82449 102.260,950Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BorsaİstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılmasınaRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 12.10.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 27.10.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucundaNakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Etiler Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884340BIST