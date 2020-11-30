***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 775.000 1.734.639,850 223,82449 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 Nâma A Grubu, ETIL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREIBG00035 0 0B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.577.370 25.912.990,150 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline B Grubu, ETILR(RÜÇHAN), TRREIBG00043 102.260,95 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.352.370 27.647.630,000 223,82449 102.260,950Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BorsaİstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılmasınaRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 12.10.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.11.2020SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2020Ek Açıklamalar27.10.2020 tarihli KAP'ta tadil tasarısı yayınlanan, Şirket Esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK tarafından onaylı tadil metni 30.11.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Etiler Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890547BIST