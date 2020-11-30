***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 15:43
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artışının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 775.000 1.734.639,850 223,82449 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 Nâma A Grubu, ETIL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREIBG00035 0 0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.577.370 25.912.990,150 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline B Grubu, ETILR(RÜÇHAN), TRREIBG00043 102.260,95 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.352.370 27.647.630,000 223,82449 102.260,950
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BorsaİstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 12.10.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2020
Ek Açıklamalar
27.10.2020 tarihli KAP'ta tadil tasarısı yayınlanan, Şirket Esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin SPK tarafından onaylı tadil metni 30.11.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Etiler Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890547
BIST