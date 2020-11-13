***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.11.2020 15:35
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmesine ve söz konusu raporun KAP'ta ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888418
BIST
16:241.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:247,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:249,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:24467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,42
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.268.587
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.158.352.167
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|981.162.749
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|TSKB
|2,31
|721.468.403
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,90
|462.688.895
|% 1,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6948
|% 0,08
|
|Euro
|9,0833
|9,1059
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,30
|
|Frank
|8,3706
|8,4211
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -0,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|12,02
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,45
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,66
|
Seans Raporu
16:24
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