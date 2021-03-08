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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

08.03.2021 15:15



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir,
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915943


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Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,07  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,14  
B. Petrol 69,04 69,04 -0,32  
Seans Raporu 17:15
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