***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.03.2021 15:15
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915943
BIST
17:151.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:157,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1363
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:159,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1305
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:15418,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 6,88
|Açılış
|: 418,17
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TRILC
|12,10
|131.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.837.263
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|PETKM
|6,14
|1.812.212.855
|% 1,99
|
|GARAN
|8,99
|1.788.562.613
|% -2,81
|
|KRDMD
|7,23
|1.217.057.859
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.139.735.422
|% 2,09
|
|THYAO
|14,64
|1.117.875.781
|% -0,95
|
|PETKM
|6,14
|1.812.212.855
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|655.132.099
|% -2,85
|
|GARAN
|8,99
|1.788.562.613
|% -2,81
|
|HALKB
|5,40
|959.719.876
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,23
|1.217.057.859
|% -0,96
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6637
|7,6683
|% 1,81
|
|Euro
|9,1025
|9,1105
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,5841
|10,6372
|% 1,79
|
|Frank
|8,1833
|8,2326
|% 1,56
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,22
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,28
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|-0,32
|