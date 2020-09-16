***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2020 15:16
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 0 TRY 6,27 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 0 TRY 93,73 Yok İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875285
BIST
18:001.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:007,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
18:008,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
18:00474,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,44
|Açılış
|: 474,23
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|738,40
|136.984.420
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.219.657
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|854.663
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|13.408.045
|% 10,00
|
|SNKRN
|2,75
|1.669.466
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.627.368
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.126.130
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.785.105
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|91.958.804
|% -9,93
|
|ETILR
|3,11
|1.484.927
|% -7,72
|
|KRDMD
|3,17
|1.049.454.610
|% 1,93
|
|SASA
|17,01
|762.569.439
|% 4,55
|
|PETKM
|4,36
|707.169.365
|% -0,91
|
|SISE
|6,40
|531.041.338
|% 0,79
|
|AVOD
|4,04
|391.315.745
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.049.454.610
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|247.368.368
|% 3,81
|
|PETKM
|4,36
|707.169.365
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,79
|241.002.786
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|190.237.416
|% 5,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5013
|7,5058
|% 0,21
|
|Euro
|8,8868
|8,8936
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% 0,96
|
|Frank
|8,2276
|8,2772
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9937
|2,0037
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|11,72
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|1,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem