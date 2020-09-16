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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 0 TRY 6,27 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 0 TRY 93,73 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875285


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 738,40 136.984.420 % 10,00  
EGCYH 0,88 2.219.657 % 10,00  
YBTAS 12.261,90 854.663 % 10,00  
YONGA 81,40 13.408.045 % 10,00  
SNKRN 2,75 1.669.466 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,5013 7,5058 % 0,21  
Euro 8,8868 8,8936 % 0,20  
Sterlin 9,7199 9,7687 % 0,96  
Frank 8,2276 8,2772 % 0,13  
Riyal 1,9937 2,0037 % 0,11  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 11,72  
Altın Gr. 474 474 3,02  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 0,20  
Gümüş Gr. 6,58 6,58 0,04  
B. Petrol 41,62 41,62 1,09  
Seans Raporu 18:00
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