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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2021 17:46



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2509639.85 TRY 6,27 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 37490360.15 TRY 93,73 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Birol Yenal PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Altınyağ Kombinaları A.S.- Yön. Kur. Üyesi, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ESRA ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Üye Değil
ESİN BELLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Kutel Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Sahibi Bağımsız Üye Değil
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 İcrada Görevli 25.71 A-B Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937527


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Tam 3.378 3.465 45,61  
Yarım 1.633 1.676 22,06  
Çeyrek 819 838 11,03  
Gümüş.Ons 27,94 27,97 0,18  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,12  
B. Petrol 68,53 68,53 0,14  
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