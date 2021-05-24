***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 17:46
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2509639.85 TRY 6,27 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 37490360.15 TRY 93,73 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Birol Yenal PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Altınyağ Kombinaları A.S.- Yön. Kur. Üyesi, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ESRA ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Üye Değil
ESİN BELLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Kutel Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Sahibi Bağımsız Üye Değil
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 İcrada Görevli 25.71 A-B Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937527
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.459
En Düşük
1.400
18:058,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,4300
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|Önceki Kapanış
|: 8,3800
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8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1465
|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,2200
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10,3973
En Düşük
10,2454
18:05516,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
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|Açılış
|: 516,77
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
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516,89
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4697
|8,4794
|% 1,08
|
|Euro
|10,3705
|10,3973
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,9480
|12,0079
|% 0,91
|
|Frank
|9,4130
|9,4697
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|16,22
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|0,14
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
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17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
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17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem