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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2021 19:45



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ESRA ÇEVİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Üye Değil
ESİN BELLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Kutel Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Sahibi Bağımsız Üye Değil
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 26.33 A-B
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.56




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941251


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ATATP 31,94 23.372.542 % 9,99  
RODRG 18,82 4.431.368 % 9,99  
BTCIM 12,81 25.439.468 % 9,96  
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Riyal 2,2902 2,3017 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -6,71  
Altın Gr. 524 524 -1,79  
Cumhuriyet 3.463 3.516 -2,00  
Tam 3.445 3.534 -5,31  
Yarım 1.665 1.710 -2,57  
Çeyrek 835 855 -1,28  
Gümüş.Ons 27,59 27,61 -0,29  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,08  
B. Petrol 71,94 71,94 0,47  
Seans Raporu 18:05
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