***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL 444 9 384 0212 672 81 85Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat Kahveci Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 05.09.2017 444 9 384 info@etilermarmaris.com.tr SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı 203616-700604- 301113-602588Erdal Hoşsezen Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2018 444 9 384 info@etilermarmaris.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964076BIST