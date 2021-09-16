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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2021 14:20



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL 444 9 384 0212 672 81 85

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Kahveci Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 05.09.2017 444 9 384 info@etilermarmaris.com.tr SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı 203616-700604- 301113-602588
Erdal Hoşsezen Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2018 444 9 384 info@etilermarmaris.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964076


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TEZOL 16,77 2.295.964 % 9,97  
BASCM 10,50 288.687 % 9,95  
YEOTK 51,80 227.939.117 % 9,93  
AKYHO 2,47 23.514.981 % 9,78  
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Altın Gr. 481 481 -4,58  
Cumhuriyet 3.194 3.242 -33,00  
Tam 3.173 3.253 -38,30  
Yarım 1.534 1.574 -18,53  
Çeyrek 769 787 -9,27  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,71  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,14  
B. Petrol 75,10 75,10 -0,35  
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