***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2021 14:20
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL 444 9 384 0212 672 81 85
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Kahveci Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 05.09.2017 444 9 384 info@etilermarmaris.com.tr SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı 203616-700604- 301113-602588
Erdal Hoşsezen Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2018 444 9 384 info@etilermarmaris.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964076
BIST
15:391.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
15:398,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0656
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5152
En Düşük
8,4182
15:3910,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0616
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0365
En Düşük
9,9414
15:39482,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,49
|Açılış
|: 482,57
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
481,06
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GARFA
|9,35
|6.298.766
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.295.964
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|227.939.117
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,47
|23.514.981
|% 9,78
|
|ISKPL
|8,01
|129.056.930
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.558.047
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|53.006.326
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,57
|1.121.583.139
|% 1,48
|
|THYAO
|12,33
|549.413.929
|% 0,57
|
|TUPRS
|109,00
|368.030.185
|% -0,18
|
|KOZAL
|96,60
|364.283.173
|% -2,18
|
|BIOEN
|35,40
|356.229.807
|% 0,91
|
|GARAN
|9,57
|1.121.583.139
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,49
|250.287.006
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|100.288.502
|% 0,55
|
|ODAS
|1,44
|78.815.457
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,16
|53.006.326
|% -9,38
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4909
|8,4925
|% 0,78
|
|Euro
|9,9831
|10,0341
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% 0,64
|
|Frank
|9,1345
|9,1895
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2568
|2,2681
|% 0,74
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-30,55
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.242
|-33,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-38,30
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-18,53
|
|Çeyrek
|769
|787
|-9,27
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,14
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,35
|