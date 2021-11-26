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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 17:16
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HİLMİ SOYLU 24.05.2021 İcrada Görevli 27.12 A-B
İZZETTİN KAPLAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli 14.36 A-B
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi 23.06.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979855


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Altın Gr. 715 715 25,13  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,28 23,30 -0,30  
Gümüş Gr. 9,26 9,27 0,15  
B. Petrol 75,59 75,59 -6,63  
Seans Raporu 18:05
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