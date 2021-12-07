***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyşe Ata Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.12.2021 4449384 yatirimciiliskileri@etilermarmaris.com.tr SPL Düzey 3 208303Neslihan Özdemir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 07.12.2021 4449384 yatirimciiliskileri@etilermarmaris.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981517BIST