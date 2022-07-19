***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 15:18
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 İcrada Görevli 26.33 A-B Bağımsız Üye Değil
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 07.06.2021 İcrada Görevli 13.56 A-B Bağımsız Üye Değil
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.06.2021 İcrada Görevli Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046418
BIST
15:492.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4917,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4918,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:49966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,13
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,40
|
|Altın Gr.
|967
|968
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,75
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem
-
16:01YEOTK
Yüzde 6.83 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 333 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ARCLK
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 48 artarak (% 1.74 ) 2, 196
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, HUBVC, POLTK, DESPC, KLRHO, EUKYO, UFUK, IMASM, RTALB, NIBAS