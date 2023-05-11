***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2023 15:26
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.05.2021 İcrada Görevli 26.33 A-B Bağımsız Üye Değil
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli 13.56 A-B Bağımsız Üye Değil
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Astsubay 23.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
HALİL REÇBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
SERA SAYAR YAKİMOVİÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150429
BIST
17:474.860
En Yüksek
|Değişim
|: 8,12%
|| 365,17
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4719,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4721,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:471.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TUPRS
|71,50
|3.691.915.007
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.456.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.141.322
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.437.188
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,70
|1.103.500.728
|% -8,51
|
|GENTS
|5,32
|64.753.291
|% -6,67
|
|THYAO
|137,30
|7.308.772.681
|% 8,28
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.561.995.457
|% 6,53
|
|SISE
|40,34
|4.222.506.290
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.687.524
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.992.610.544
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.217.762.452
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,34
|3.252.787.512
|% 5,80
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5584
|19,5898
|% 0,26
|
|Euro
|21,4201
|21,4268
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,4369
|24,5595
|% -0,60
|
|Frank
|21,7856
|21,9169
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2032
|5,2292
|% 0,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|-8,63
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.270
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.900
|164,00
|
|Çeyrek
|2.333
|2.442
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|15,31
|15,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-1,60
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407