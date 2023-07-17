Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2023 14:31
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 37.89 A-B Bağımsız Üye Değil
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
TUNAHAN ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Astsubay 23.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
HALİL REÇBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SERA SAYAR YAKİMOVİÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172647


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:216.593
Değişim :  2,41% |  154,97
Açılış :  6.502  
Önceki Kapanış :  6.438  
En Düşük
6.477 En Yüksek
6.604
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 634,70 12.459.927 % 10,00  
EUKYO 8,25 4.953.614 % 10,00  
CASA 138,60 2.022.460 % 10,00  
YEOTK 109,00 454.241.322 % 9,99  
MARKA 11,45 10.604.189 % 9,99  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Dolar 26,2822 26,3344 % 0,80  
Euro 29,5338 29,5521 % 0,60  
Sterlin 34,2903 34,4623 % 0,57  
Frank 30,4745 30,6581 % 0,93  
Riyal 6,9918 7,0269 % 0,70  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 2,98  
Altın Gr. 1.656 1.656 13,40  
Cumhuriyet 11.043 11.210 75,00  
Tam 10.682 10.883 100,00  
Yarım 5.341 5.467 50,00  
Çeyrek 2.679 2.733 25,00  
Gümüş.Ons 24,82 24,84 -0,12  
Gümüş Gr. 21,01 21,04 0,07  
B. Petrol 78,95 78,95 -0,92  
Seans Raporu 15:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru