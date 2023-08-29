***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 37.89 A-B Bağımsız Üye DeğilSEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilTUNAHAN ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilİLHAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Astsubay 23.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilSAİT BULDUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET FADIL SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173833 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190275BIST