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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.08.2023 17:09
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZZETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 37.89 A-B Bağımsız Üye Değil
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
TUNAHAN ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Astsubay 23.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SAİT BULDUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET FADIL SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173833 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190275


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Tam 11.014 11.140 54,00  
Yarım 5.520 5.592 28,00  
Çeyrek 2.753 2.797 15,00  
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