***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCihan Şahin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 11.03.2024 4449384 yatirimciiliskileri@etilermarmaris.com.tr SPL Düzey 3 903821Neslihan Özdemir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 07.12.2021 4449384 yatirimciiliskileri@etilermarmaris.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258059BIST