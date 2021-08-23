***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziCevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBULYeni Şirket MerkeziAşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBULDeğişiklik Tarihi01/09/2021AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesindeŞirket merkezinin Cevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBUL adresinden Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresine 01.09.2021 tarihinde taşınmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960037BIST