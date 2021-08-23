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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

23.08.2021 16:56



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Cevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
01/09/2021
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
Şirket merkezinin Cevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBUL adresinden Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresine 01.09.2021 tarihinde taşınmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına, 
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960037


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