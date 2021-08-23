***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
23.08.2021 16:56
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Cevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
01/09/2021
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
Şirket merkezinin Cevizli Mh. Yeşil Sk. Adakule Residence N4/88 Maltepe / İSTANBUL adresinden Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresine 01.09.2021 tarihinde taşınmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960037
BIST
17:571.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
17:578,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,4522
En Düşük
8,3911
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En Yüksek
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|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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|: 489,18
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489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:57
|GESAN
|24,86
|15.474.331
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.725.193
|% 9,99
|
|MARKA
|5,45
|6.022.812
|% 7,71
|
|GENIL
|15,82
|449.602.870
|% 5,19
|
|HUBVC
|10,82
|43.099.894
|% 3,74
|
|DENGE
|1,66
|4.727.771
|% -7,78
|
|SANFM
|20,86
|6.207.113
|% -5,87
|
|LKMNH
|9,99
|11.870.173
|% -4,58
|
|DAGI
|3,60
|23.873.914
|% -4,51
|
|GSDDE
|2,75
|74.923.471
|% -4,51
|
|THYAO
|12,81
|1.424.204.898
|% 2,56
|
|GARAN
|9,54
|1.089.462.601
|% -0,10
|
|BRLSM
|12,11
|741.753.930
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|690.398.564
|% 0,26
|
|EREGL
|18,68
|535.191.741
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,59
|399.802.796
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,87
|224.414.252
|% 0,54
|
|GARAN
|9,54
|1.089.462.601
|% -0,10
|
|THYAO
|12,81
|1.424.204.898
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,69
|690.398.564
|% 0,26
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4285
|8,4336
|% 0,17
|
|Euro
|9,9146
|9,9247
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5271
|11,5849
|% -0,03
|
|Frank
|9,1973
|9,2527
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,09
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,23
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|1,65
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