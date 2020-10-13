***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
13.10.2020 16:11
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.08.2020 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılmasına ilişkin süreç 12.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların toplam nominal değeri 102.260,950 TL olup, bu paylar 15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 Türk Lirası'ndan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.etilermarmaris.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881187
BIST
16:051.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.181
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|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:057,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
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7,9108
En Düşük
7,8718
16:059,3147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0184
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,2900
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9,3353
En Düşük
9,2846
16:05484,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,80
|Açılış
|: 484,79
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|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:03
|BRYAT
|174,90
|14.022.544
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.603.221
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.588.988
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.062
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.728.082
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.035.582.696
|% 2,01
|
|KERVT
|7,37
|664.240.601
|% -4,29
|
|SISE
|6,79
|638.325.193
|% -1,59
|
|TUKAS
|12,44
|589.919.018
|% 4,19
|
|KRDMD
|3,63
|563.198.271
|% 1,40
|
|ODAS
|3,56
|1.035.582.696
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,83
|351.323.463
|% -0,54
|
|ISGYO
|2,19
|412.638.347
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,77
|323.776.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|3,63
|563.198.271
|% 1,40
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9046
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3147
|9,3211
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2557
|10,3072
|% -0,17
|
|Frank
|8,6459
|8,6980
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1018
|2,1123
|% 0,28
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-13,49
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-8,91
|
|Yarım
|1.547
|1.586
|-4,31
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,45
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
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16:19BAKAB
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 426 adet işlem
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16:18SNPAM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 795 adet işlem
-
16:16KERVT
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 070, 100 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 42 kaybederek (% -0.32 ) 1, 070
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OSTIM, DERAS, KRGYO, DAGI, TMSN, ESEN, POLTK, VANGD, KERVN