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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

13.10.2020 16:11
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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.08.2020 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılmasına ilişkin süreç 12.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.  Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların toplam nominal değeri 102.260,950 TL olup, bu paylar 15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 Türk Lirası'ndan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.etilermarmaris.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881187


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Tam 3.200 3.280 -8,91  
Yarım 1.547 1.586 -4,31  
Çeyrek 776 793 -2,15  
Gümüş.Ons 24,66 24,70 -0,42  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,07  
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