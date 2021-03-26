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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.03.2021 17:32



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Getir Perakende Lojistik A.Ş. (''Getir'')
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

İnternet ve mobil uygulaması üzerinden yemek satışı ve teslimatı yapan Getir Perakende Lojistik A.Ş. (''Getir'') ile şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasından ürünlerimizin satışına yönelik 01.04.2021 tarihinden başlamak üzere anlaşma imzalanmıştır.  Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921130


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Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
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